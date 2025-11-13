ಉಡುಪಿ: ಕಟಪಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೬೬ ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ – ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

ಉಡುಪಿ-ಕಟಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೬೬ ರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಓಊಂI), ಮಂಗಳೂರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಊ-೬೬ ರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಾಹನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ಕೆಲಸದ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾರೀ ಮತ್ತು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಕೆಲಸದ ವಲಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಬೇಕು.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶಟಲ್ ಬಸ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ಲಾಪು ಮೂಲಕ ಕಟಪಾಡಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಓಊ-೬೬ ಅನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಶಿರ್ವದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ-ದೆಂದೂರ್ಕಟ್ಟೆ-ಅಲೆವೂರು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ತಲುಪಬೇಕು.
ಶಿರ್ವದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಉಡುಪಿ-ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಓಊ-೬೬ ಅನ್ನು ಸೇರಬೇಕು.
ಮತ್ತುವಿನಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಹಳೆಯ ಕಟಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿ, ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು-ಉಡುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು.
ಮತ್ತುವಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಹಳೆಯ ಕಟಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿ-ಮಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಟಪಾಡಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆ, ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಿರ್ವ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿರುವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
