Wednesday, March 25, 2026
ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಭೀಕರ ಡ್ರೋಣ್ ದಾಳಿ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು

Mysore_Newsroom
ಮಾಸ್ಕೋ, ಮಾ.25- ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ 948 ಡ್ರೋನ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 556 ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ನಂತರ ಉಳಿದ ಡ್ರೋಣ್‍ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್‍ನ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ಕೂ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 32ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 948 ಡ್ರೋನ್‍ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದು ಇದರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಪತರುಗುಟ್ಟುವಂತಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಂ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರವಾದ ಎಲ್ವಿವ್‍ನಲ್ಲಿ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನ್ ಮಠವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆಯ ಇವಾನೋ-ಫ್ರಾಂಕಿವ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 392 ಡ್ರೋನ್‍ಗಳು ಮತ್ತು 34 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ “ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರುತ್ತಾ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 32 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ವಿವ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಕೊಜಿಟ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವಾನೋ-ಫ್ರಾಂಕಿವ್ಸ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಗರವಾದ ಟೆರ್ನೋಪಿಲ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವಾರು ನೇರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಟಾಲಿಯಾ ಜಬೊಲೊಟ್ನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಮಧ್ಯ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಗರವಾದ ವಿನ್ನಿಟ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 13 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ 11 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಐದು ಜನರು ಸಾವಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

