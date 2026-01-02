ಇವರು ಬಂದ  ಮೇಲೆಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂತು : ಪ್ರತಾಪರೆಡ್ಡಿ

( ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ:  ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಅವರು  ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ, ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಬಂತು  ಎಂದು ಬುಡಾ  ಮಾಜಿ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ , ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನಾರಾ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು. 36 ವರ್ಷದ ಯುವ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರು.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂದವರು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ , 2008 ರ ಮೊದಲು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೇಸು ಹಾಕಿದ್ದು ಇವರೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂದವರೂ ಸಹ ಇವರು ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣದ ವೈಭವ ನೋಡಲಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಂತೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಇವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆಂದರು.

ನಾವು  ಅವರಂತೆ ಆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಲೀಜ್ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 150 ಕೋಟಿ ಆರೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್.ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತರಲಿ ಎಂದರು.

ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾರೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.  ಬ್ರಹ್ಮಿಣಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಲ್ವಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆಂದರು.

ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದವರ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆಂದರು. 

ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಅದ್ಬುತ ಕೆಲಸಗಾರ, ಡೈನಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಳೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ಗಾಲಿಯ ಗಾಳಿ ತೆಗೆಯುವ ಮಾತು ಬಿಡು,  ಮಹರ್ಷಿ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದರು.

ಈ ರೀತಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಪಿ.ಗಾದೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ನಾಗರಾಜ್, ಮೇಯರ್ ಪಿ.ಗಾದೆಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಎ.ಮಾನಯ್ಯ, ಬಿ.ರಾಂಪ್ರಸಾದ್, ಕೆರಕೋಡಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ,  ಮಂಜುಳ  ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

