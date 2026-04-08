ಮಂಗಳೂರು, ಎ.೭: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ೪೮ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:-
ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಬೇಡಿ: ಇದೀಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ತಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ೪೮ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ವಿದ್ಯುತ್, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇಂತಿವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: +೯೮೯೧೨೮೧೦೯೧೧೫, +೯೮೯೧೨೮೧೦೯೧೦೨, +೯೮೯೧೨೮೧೦೯೧೦೯, +೯೮೯೯೩೨೧೭೯೩೫೯
ಇಮೇಲ್: ಛಿoಟಿs.ಣehಡಿಚಿಟಿ@meಚಿ.gov.iಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
