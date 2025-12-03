ಇಮ್ರಾನ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ: ಸಹೋದರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

By
Mysore_Newsroom
-

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್,ಡಿ.3:- ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೇನೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಈ ನಡುವೆ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ ಉಜ್ಮಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಸಹೋದರಿ ಉಜ್ಮಾ ಸುದ್ದಿಗಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹೋದರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ.
ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ” “ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಪಿಟಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹತ್ಯೆಯ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಪಿಟಿಐ ಸಂಸದರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR