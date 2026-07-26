ಇಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ‘ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯದ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹಣೆಗಿಟ್ಟು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವೀರ ಯೋಧರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಈ ದಿನ ದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಮೇ 1999 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ‘ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ’ಯಡಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯವು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಬದರ್’ ಎಂಬ ಕುತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರು ಕಾರ್ಗಿಲ್, ದ್ರಾಸ್, ಬಟಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕೋ ಕಣಿವೆಯ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಲೇಹ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು, ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಹಿಮನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರುಬರಾದ ತಾಶಿ ನಮ್ಗ್ಯಾಲ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನುಸುಳುಕೋರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಗಸ್ತು ಪಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ‘ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 18,000 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಶತ್ರುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೈನಸ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 26, 1999 ರಂದು ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಸಾಗರ್’
ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. 26, 1999 ರಂದು ವಾಯುಪಡೆಯು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಸಾಗರ್’ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಮಿರಾಜ್-2000 ಪರಾಕ್ರಮ: ವಾಯುಪಡೆಯು ಮಿಗ್-21, ಮಿಗ್-27 ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿರಾಜ್-2000 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಮಿರಾಜ್-2000 ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ಲೇಸರ್-ಗೈಡೆಡ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಲೋಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದವು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಖರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮರಣಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು.
ವೀರ ಯೋಧರ ಅಮರ ತ್ಯಾಗ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ (ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ), ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ (ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ), ಗ್ರೇನೆಡಿಯರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್, ರೈಫಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಧೀರ ಯೋಧರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 527 ಅಮರ ಹುತಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅಗಲಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, “ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಈ ವೀರರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯವು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವ ಭಾರತದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಈ ಹುತಾತ್ಮರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 26 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.