ಇಂದಿನಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ

ಮೈಸೂರು: ಆ.12:- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಜಿಟಿಐ) ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ 15, 2025 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುಂದರವಾದ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 1 ಕೋಟಿ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆತಿಥೇಯ ವೆನ್ಯೂ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ರಿಷಿ ಎಫ್ಐಬಿಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪೆÇ್ರ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ 2025 ರ ಪಿಜಿಟಿಐ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ನಾಯಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಂಧು, ಅಂಗದ್ ಚೀಮಾ (ಕಳೆದ ಎರಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ವಿಜೇತ), ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಉದಯನ್ ಮಾನೆ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಹೆಸರುಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎನ್. ತಂಗರಾಜ ಮತ್ತು ಕೆ. ಪ್ರಬಾಗರನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜಮಾಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಾದಲ್ ಹೊಸೈನ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ನರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಒರ್ಟೊಲಾನಿ ಮತ್ತು ಫೆಡೆರಿಕೊ ಜುಚೆಟ್ಟಿ, ಜೆಕಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪನ್ ಡ್ಯಾನೆಕ್, ನೇಪಾಳದ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಸುಕ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಬಾಶ್ ತಮಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉಗಾಂಡಾದ ಜೋಶುವಾ ಸೀಲ್.
ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಧ್ರುವ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಪ್ರಫುಲ್ ಚಂದ್, ಪಿ. ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಜೋಶಿ.
ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಆ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
