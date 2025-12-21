ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.21: ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮಹಾದೇವ ತಾತಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವದ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದರಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಮಠದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಡಿ. 29 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಕವಿಕೃತ , ” ಶ್ರೀ ಗುರುಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ” ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ . ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿಗಳು , ಬೆಟ್ಟದೂರು ಇವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದು. ಪುರಾಣ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬಸವ ಗವಾಯಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಗನಕಲ್ಲಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಬಣಗಾರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.29 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿ. 30 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಹಾಗೂ ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಉದಯ 5 ಘಂಟೆಗೆ ಮಹಾದೇವತಾತನವರ ಮಡಿತೇರು ಎಳೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 4-40 ಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ ತಾತನವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು. ಡಿ. 31 ರ ಸಂಜೆ 4 ಘಂಟೆಗೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆಂದು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.