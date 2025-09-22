ಇಂದಿನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಲಿದೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೈಭವ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಸೆ.22:– ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಿಂಬಿಸಲಿರುವ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ (ಜಂಬೂಸವಾರಿ) ಅ.2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರಮನೆ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಂದಿಧ್ವಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.ರಿಂದ 1.18ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4.42ರಿಂದ 5.06ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಕುಂಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಟ್ ಕವಾಯತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆ.22ರಂದು ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕುಸ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಹಾರ ಮೇಳ, ಶಿಲ್ಪ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ನವರಾತ್ರಿ ಜನಪದ ರಂಗ ಉತ್ಸವ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ರಥದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಪಂಚಕಾವ್ಯೋತ್ಸವದ ರಸದೌತಣ: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಭಾಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆ.23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂಚ ಕಾವ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಭಾತ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೊಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪೆÇ್ರ.ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು, ಯುವಕವಿಗಳ ಭಾವ ಸಮ್ಮಿಲನ, ನವರಸಗಳ ಆಸ್ವಾದನ ಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿದ್ದು, ನವರಸವೇ ಜೀವನ, ಸಮರಸವೇ ಚೇತನ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅರಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮೋಡಿ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹರಿಹರನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ ಮೋಡಿ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗಿತ ಯಾನ, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಗಾನಸುಧೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಶಿವತಾಂಡವ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ, ಗಾಯಕಿಯರಿಂದ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಸಂಗೀತದ ಝೇಂಕಾರ
ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಶೇಷಗತೆಗಳಿವು. ಸೆ.22ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಧನಿಸಲಿದೆ.
ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತಮವಾಗಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಜಾನಪದ ಗಾನ ವೈಭವ, ಸಿತಾರ್ ಯಾನ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಗಾಲಾಪದ ಬೆಳಕು ಅರಮನೆ ಆವರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮೆರುಗಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಂಗು ತುಂಬಲಿವೆ.
ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ: ಇಂದು ಹರಿಹರನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಗಜಲ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗೀತ ಫ್ಯೂಷನ್, 23ರಂದು ಥೈಕ್ಕುಂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈವ್ ತಂಡದಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, 24ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿವ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಶವ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಸಾ.ರಾ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಗೀತಚಿತ್ರ, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ವೈಭವ, ಡಾ.ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ವಯೋಲಿನ್ ಟ್ರಯೋ, 25ರಂದು ಡಾ.ಮೊಹಿಸಿನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ, ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯರೂಪಕ, 26ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, 27ರಂದು ನಿಲಾದ್ರಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಿತಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, 28ರಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಯಾನ, 29ರಂದು ಡಾ.ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಇಂದೂ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗರಾಜ್ ತಂಡದಿಂದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಾಯನ ಇರಲಿದೆ.