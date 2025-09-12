ಆಶ್ನಾ ಜುವೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ೨೦೨೫ ಕಿರೀಟ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ೨೦೨೬ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

By
Mangalore_Newsroom
-

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೆರಾರ್‌ನ ಆಶ್ನಾ ಜುವೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶನಿವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೬) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೀಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಭವಮಯ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ೨೦೨೫ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ೪೫ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಿಸ್ &ಚಿmಠಿ; ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್‌ನ ೯ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರೀಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಆಶ್ನಾ ಹಲವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳಾದ ಮಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಲೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ
ವಿಜೇತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಶ್ನಾ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ೨೦೨೬ ಎಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿರುದನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ &ಚಿmಠಿ; ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ನಿಖರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತು. ಆಶ್ನಾ ಅವರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪಾತ್‌ವೇ ಮಾದೆಲಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಜಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆಶ್ನಾ, “ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ, ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತೋ?ದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವೆನು,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಈ ಜಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ೨೦೨೬ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತರುವತ್ತ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR