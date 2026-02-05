ಆರ್.ಬಿ.ವೈ.ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೂಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಫೆ.04: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ವೈ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್) ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸವಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೂಟ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆಯ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಡಿ. ಪನ್ನೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. “ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.”ಎಂದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಸಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಡಿ., ಬೂಟುಕ್ಯಾಂಪ್.ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾನೆಕುಂಟೆ ಬಸವರಾಜ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆವಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ, ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆವಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಜಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ, ಆವಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತ್ರಿಗುಣ-ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್.ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗುಣದ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ. ಗಂಗಾಧರ್ ಜಿ.ಎಚ್., ಡಾ. ಕುಸಮ್ಮನವರ್ ಬಸವರಾಜ್, ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರೊ. ಸುಮನಾ ಸಿ.ಎಂ., ಪ್ರೊ. ಇ.ಎನ್.ವಿ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ನಾಜ್ನೀನ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.