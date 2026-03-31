Tuesday, March 31, 2026
Home

ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವುದು ಲೇಟಾಯ್ತೆಂದು ಪಿಸ್ತಾಹೌಸ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮಾ.14: ನಗರದ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಸ್ತಾಹೌಸ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾ.28 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ವರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಪಾರ್ಸ್ ಲ್ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೊಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಪಾರ್ಸ್ ಲ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಹೊಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಸಗೀರ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯೊಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಓರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಗೀರ್ ಮತ್ತಿತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

