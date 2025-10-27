ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಅ.27:- ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 73 ಸಾವಿರ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಪುಷ್ಪವತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ 317ಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಯೂರಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಫಿನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ `ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳ ವಿತರಣೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರವಣ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಜ್ಞೆ ಭಾಷೆ(ಸೈನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್) ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟುದಿನ ಶಬ್ದದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸಂಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೇ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು 12 ರೀತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತಹವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾನ್ಫಿನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಐಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ದೋಷವು ನ್ಯೂನತೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಆ ಮುಖೇನ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸಾಧಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ 5 ಶಾಲೆಗಳ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕ್ಯಾನ್ಫಿನ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ಯಾನ್ಭೋಗ್, ಉಪ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೋಷಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎನ್.ಶಾಮರಾವ್, 317ಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ವರ್ಮ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್, ಸುಮಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿ, ಜಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು.