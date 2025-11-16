ಆದೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ:ನ,16- ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಆದೋನಿ ನಗರದ ಬಾಳೆಕೊಳದ ಶ್ರೀಈಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಬಾಳೆಕೊಳೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದವು.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಳೆಕೊಳದದಲ್ಲಿ ಶರಣರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣರ್ಥ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ಮ. ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ ಜನರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದೋನಿ ಮಂಡಗಿರಿ ಮಠದ ಗುರು ಸಿದ್ಧದೇವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ. ಸೂಗೂರಪ್ಪ, ಯಗ್ಗಟಿ ಪ್ರತಾಪ, ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಗುರುಲಿಂಗ, ಶರಣಪ್ಪ, ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜು, ಗಾಣಿಗರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಗುರುನಾಥಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.