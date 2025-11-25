ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗು ದಾಣಗಳು

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ನಂಜನಗೂಡು.ನ.25:- ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗು ಧಾಣಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ತಂಗು ದಾ ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂರಲು ಆಸನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಒಣಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿ .
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಊಟಿ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ತಂಗು ದಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ತಂಗು ದಾಣಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೇರುಗಳು ಬೋರ್ಡುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗುಜರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುಧಾ ಣ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗೂ ದಾ ಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಂಗು ದಾ ಣ ಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಕೆಲವು ತಂಗು ದಾ ಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೆನೆಯುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಮಕ ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ತಂಗೂ ದಾ ಣಗಳ ಹಿಂಬಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡದೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಕಸದ ರಾಶಿ ತುಂಬಿ ಗಬ್ಬು ನಾರುತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಕುಡುಕರ ಕಾಟ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಆಟೋಗಳನ್ನುಲಿಸುವುದು ಫುಡ್ಬಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ತಂಗೂ ದಾಣಗಳು ಇದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದೆ , ಇದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೂರಲು ಮಳೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾದ ತಗ್ಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗೂ ದಾ ಣಗಳು ಹಸು ನಾಯಿಗಳು ಕುಡುಕರು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಗಬ್ಬುನಾರುತಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಗೂ ದಾ ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.