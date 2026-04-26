ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ.ಏ.26: ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಹೊಳಲು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನೀರು ಹೊಸಹೊಳಲು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸೇರುವ ಕಿರುಹಳ್ಳದ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸಹೊಳಲು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ 14 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಹೊಸಹೊಳಲಿನ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಡಿ ನೀರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸೇರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಹೊಸಹೊಳಲು ಚಿಕ್ಕಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು
ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹೊಳಲಿನ ಕೋಟೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ನೀರಿನಿಂದ ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಲ್ ಹಾಕಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಇತ್ತ ತಲೆಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರದಂತೆ ತಡೆದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಳಭಾಗವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ತುಂಬಿರುವ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಮಂಜು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಕೋಟೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ. ಶಾಸಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸದರಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.