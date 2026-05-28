ಅವಿಭಜತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೩೮೮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ..!

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪುತ್ತೂರು; ಸರ್ಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವಿಭಜಿತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಬ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ೩೮೮ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ೧ರಿಂದ ೫ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಠ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಠ್ಯವೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಈ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾದ್ಯಮದ ಹೊಸಚಿಂತನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವೂ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾ ಮಾದ್ಯಮದ ಮೋಹ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಮಿಷಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಪೋಷಕರ ಹಿಂದೇಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
೨೨ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ..
ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸುಪರ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೨೨ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡಬ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧೭೮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೯೦೩ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಈಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ೫೬೩. ಅವಿಭಜಿತ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೩ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೨೨೧ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಬೇಕಿತು. ಆದರೆ ೧೭೩ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೪೮ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.
೮ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ
ಕಡಬ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೮ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಒಟ್ಟು ೨೩ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೮ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಇಲ್ಲಿ ೩೦ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ೧೩ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ೧೭ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.
ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂಧನೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂ.೩೦ ತನಕ ಈ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಂದೋಲನದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ- ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಪ್ರಭಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ತೂರು.
ಮೇಘಾ ಪಾಲೆತ್ತಾಡಿ