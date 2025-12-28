ಅಲ್ಲಿಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಧರ್ಮ ದಾಸೋಹ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಡಿ.28: ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲಿಪುರದ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾದೇವ ತಾತಾನವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಡಿ.30 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾಳೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಸವಲಿಂಗ ಕವಿಕೃತ , ” ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ” ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಸದ್ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಿವುಳ್ಳ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರರ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುರಾಣ ಪಠಣ ಜೊತೆಗೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬಸವ ಗವಾಯಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಗನಕಲ್ಲಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಬಣಗಾರ್ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ವಿವಿಧಡೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧರ್ಮದಾಸೋಹದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಡಿ. 30 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಹಾಗೂ ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 5 ಘಂಟೆಗೆ ಮಹಾದೇವತಾತನವರ ಮಡಿತೇರು ಎಳೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 4-40 ಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾತನವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು. ಡಿ. 31 ರ ಸಂಜೆ 4 ಘಂಟೆಗೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆಂದು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.