ಅರ್ಜುನ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಯೋಧ: ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ .ನ 30: ಅರ್ಜುನ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲವಷ್ಟೇ ಸುಳಿದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ, ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಪುಂಸಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಗೀತೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅದೆಂತಹ ವೀರಯೋಧ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಷಂಡನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲೇಬಾರದು ಎಂದರು.
‘ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು, ಆತ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧನಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ರಚನೆಯಾದ ಗೀತೆಯೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನೇ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಿ ಸಾರ. ಅರ್ಜುನ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗುರು ಸ್ವರೂಪದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದರ್ಶನ ರೂಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೂ ವಿಳಂಬವಲ್ಲ: ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದೇ ನನ್ನ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಈಗ 58 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಳಿದುದು 2020ರ ನಂತರ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಷ್ಟೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವರಾಮಾವಧೂತ ಆಶ್ರಮದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಯು.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುಮಾಲೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಕಟ್ಟಾ ನಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಂಪಿಯ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮೇಧಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿಸುಧೆ ಹರಿಸಿ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.