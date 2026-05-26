Tuesday, May 26, 2026
ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Mangalore_Newsroom
ಸುಳ್ಯ:ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅರೆಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕವಿ ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರೆಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕವಿ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಮಾವಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಶೋದಕರು ಮತ್ತು ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎ ಕೆ ಹಿಮಕರ ಅರೆಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕವಿ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ, ಸಾಹಿತಿ ಸೂದನ ಈರಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಎನ್ ಪಿ, ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ತೇಜಕುಮಾರ್ ಬಡ್ಡಡ್ಕ, ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುದ್ಪಾಜೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇನಾಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿತೇಶ್ ಕೆ.ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕವಿ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೆದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿತೇಶ್ ಕೆ.ಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎನ್ ಎ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ವಶಿಕಾ ಉಳುವಾರು ವಂದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊರ್ವ ಸದಸ್ಯೆ ಯಕ್ಷಿತಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಮೂಲೆ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಹಾಡು ವಿಭಗದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಕೆ ಪ್ರಥಮ, ಭೂಮಿಕಾ ಪಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಅರೆಭಾಷೆ ಆಶು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ ಡಿ ಪ್ರಥಮ, ವಷಿಕಾ ಉಳುವಾರು ದ್ವಿತೀಯ, ಅರೆಭಾಷೆ ಕವನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ ಡಿ ಪ್ರಥಮ, ವಕ್ಷಿತಾ ಹೆಚ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಅರೆಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಬಿ ಮತ್ತು ಭುವಿತಾ ಪಿ ಬಿ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ರಂಜಿತ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ರಚನ್ ಎಂ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, ರೀಲ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಥಮ, ಚರಣ್‌ರಾಜ್ ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎ ತಂಡ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಕಾಂ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಯಿತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅರೆಭಾಷೆ ಕವಿ ಹೊದೆಟ್ಟಿ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

