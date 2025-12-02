ಅಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ:ಡಿ.02 ಅಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಸಾಹಿರಾಬಾನು ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸೋನಿಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ದೇವರಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 5ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿಇರುವ ನಮಗಿಂತಲೂ ವಿಕಲಚೇತನರು ಬುದ್ದಿವಂತರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಾವು ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಸಾಹಿರಾಬಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1911 ಜೂನ್ 30ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅವರು 14 ನವೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ನಿಧನರಾದರು 114 ವರ್ಷಗಳ ಶತಾಯಿಷಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕುದೂರು ಮತ್ತು ಹುಲಿಕಲ್ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 385 ಹಾಲದಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದರು ಅವರ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದಾಜು 8000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಓಕ್ಲಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂಬ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ನೂರಾರು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಜಿ.ಎಂ.ಉಮಾಪತಿ, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕಮಲ್ಬೀ, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಿಯಾಬೇಗಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ರೇಷ್ಮಾ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಜ್ಮಾ, ಟಿ.ರೇಣುಕಾ, ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಆರ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಾಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.