ಅಮೆರಿಕ ತುರ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಕರೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜ.10 : ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಡಿಪಾರಾದ ಇರಾನಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಪಹ್ಲವಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ ನಂತರ ಪಹ್ಲವಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
“ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫರೋ, ನಿಮ್ರೋಡ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ (ಪಹ್ಲವಿ) ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪತನವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಹ್ಲವಿ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು . “ಶಾಂತಿಯುತ” ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಪಹ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ನ ಬೀದಿಗಳು ಪಹ್ಲವಿಯ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ, ಜತೆಗೆ “ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ತನ್ನಿ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು. 1979 ರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡ ಇರಾನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಶಾ ಅವರ ಮಗ ಪಹ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, “ಇರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನೀವು ಶಾಂತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಹ್ಲವಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾರ್-ಎ-ಲಾಗೊದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.