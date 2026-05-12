ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಣೆದಾರ ಶರಬಯ್ಯ ಬಂಧನ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೇ.12: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣೆಯ 40 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿಯ ಬಿ.ಶರಬಯ್ಯ (49) ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಖ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಧರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈತ ಖರರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ.
ಹೀಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಮೂಲು ವಸೂಲು ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈತನಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದ ಎಸ್ಪಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಈತನೇ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ.