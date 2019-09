ಪೈರಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ- ಸುದೀಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಪೈರಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ’ ಅಂತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

To those who were asking updates on th piracy n arrests,,

Seems like there're attempts to silence the issue. Or,,, is a cal frm an MLC in our support mandatory ?? 😊

I guess I don't need it as I have my frnz n people by my side.

Voice Wil rise again,, n I shall not rest.

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) September 27, 2019